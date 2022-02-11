Ночью в гостинице и доме Ярославского прошли обыски из-за смертельного ДТП

В ночь на 11 февраля правоохранители провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и дома у президента группы DCH Александра Ярославского, а также дома у водителя, который взял на себя вину за ДТП с участием кортежа бизнесмена.

«Целью обыска является извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля „Мерседес“ и причастности других лиц к совершению ДТП», — сообщается в Telegram-канале ГУ НП в Харьковской области.

Как сообщалось, 9 февраля, около 22:55, в районе 534 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, сбил пешехода (мужчину в возрасте примерно 50 лет) и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход погиб.

По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что на месте аварии были найдены автомобильные номера из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

«По словам собеседника УП, такие номера принадлежат передней машине кортежа Ярославского. Источник УП также отметил, что Ярославский часто сам водит машину... По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартовом — ред.)», — говорится в сообщении «Украинской правды».

Департамент коммуникаций Нацполиции сообщил, что следователи вызовут на допрос «возможного участника ДТП Александра Ярославского».

Позднее в пресс-службе DCH заявили, что за рулем авто был человек, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал», — сообщается на сайте DCH.

По информации пресс-службы группы, водитель явился в полицию для допроса и сотрудничает со следствием.

В пресс-службе группы DCH сообщили также, что Ярославский 10 февраля улетел в Лондон «в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком... для встречи с семьей».

В четверг вечером Киевский райсуд отложил на пятницу избрание меры пресечения водителю, которому объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и по ч. 3 ст. 135 УК Украины.

Позднее в тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в связи с попыткой скрыть преступление и предоставить заведомо ложные показания расследование ДТП будет передано Главному следственному управлению Нацполиции, а начальник ГУ НП в Харьковской области Станислав Перлин будет уволен.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

«Дело на моем личном контроле. Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

«Незапланированный и поспешный отъезд (Ярославского — Ред.) выглядит странно», — заявила Венедиктова.

Она также сообщила, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис Генерального прокурора и пообещала, что в пятницу в ЕРДР будут внесены сведения в связи с попыткой фальсификации в ходе досудебного расследования ДТП.