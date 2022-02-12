Блинкен призвал Лаврова к дипломатическому урегулированию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул, что есть возможность дипломатически урегулировать ситуацию вокруг Украины, для этого необходима деэскалация со стороны Москвы.
«Госсекретарь ясно дал понять, что путь дипломатического разрешения кризиса остается открытым, однако это требует деэскалации со стороны Москвы и ее добросовестного взаимодействия на переговорах», — говорится в пресс-релизе, распространенном Госдепом США.
Блинкен также выразил российскому коллеге обеспокоенность в связи с тем, что «Россия может рассматривать осуществление дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни».
В Твиттере Блинкен написал: «Я говорил с министром иностранных дел РФ Лавровым сегодня, чтобы призвать к дипломатическому урегулированию российского неспровоцированного наращивания военной мощи вокруг Украины. Я повторил, что дальнейшая российская агрессия будет встречена решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом».
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