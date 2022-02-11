Полиция установила личность погибшего в ДТП с участием кортежа Ярославского

Полиция установила личность пешехода, который погиб в результате ДТП с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского на 534 км автотрассы Киев-Харьков-Довжанский вечером 9 февраля.

«Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ведомстве также сообщили, что в результате обысков, проведенных в ночь на 11 февраля в гостинице Kharkiv Palace, а также по месту жительства Ярославского и дома у водителя, который взял на себя вину за ДТП с участием кортежа бизнесмена, были изъяты два автомобиля и сервера, информация с которых сейчас изучается.

Кроме того, полиция открыла еще одно производство — за сокрытие преступления (ч.1 ст.396 УК Украины) в отношении водителя, заявившего о своей причастности к ДТП. Ему уже объявлено о подозрении.

Как сообщалось, 9 февраля, около 22:55, в районе 534 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, сбил пешехода (мужчину в возрасте примерно 50 лет) и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход погиб.

По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что на месте аварии были найдены автомобильные номера из кортежа президента группы DCH Ярославского.

«По словам собеседника УП, такие номера принадлежат передней машине кортежа Ярославского. Источник УП также отметил, что Ярославский часто сам водит машину... По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартовом — ред.)», — говорится в сообщении «Украинской правды».

Департамент коммуникаций Нацполиции сообщил, что следователи вызовут на допрос «возможного участника ДТП Александра Ярославского».

Позднее в пресс-службе DCH заявили, что за рулем авто был человек, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал», — сообщается на сайте DCH.

По информации пресс-службы группы, водитель явился в полицию для допроса и сотрудничает со следствием.

В пресс-службе группы DCH сообщили также, что Ярославский 10 февраля улетел в Лондон «в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком... для встречи с семьей».

В четверг вечером Киевский райсуд отложил на пятницу избрание меры пресечения водителю, которому объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 и по ч.3 ст.135 УК Украины.

Позднее в тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что, как выяснилось, на момент ДТП водитель находился в другом месте. Монастырский сообщил, что в связи с попыткой скрыть преступление и предоставить заведомо ложные показания расследование ДТП будет передано Главному следственному управлению Нацполиции, а начальник ГУ НП в Харьковской области Станислав Перлин будет уволен.

11 февраля Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч.2 ст.372 УК Украины).