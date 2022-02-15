Госдума РФ проголосовала за немедленное направление президенту РФ обращения о признании «ДНР» и «ЛНР»

Госдума РФ на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту России обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР»).
Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования.
Документ, внесенный депутатами от фракции «Единая Россия» Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановление от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость «ДНР» и «ЛНР».
Проект коммунистов набрал большее число голосов — 351, а инициатива фракции парламентского большинства — 310.
Отметим, что проект от Единой России был более «мягкий» и позволял «подвесить» вопрос на длительное время. Но дума проголосовала за более жёсткий вариант КПРФ. И теперь постановление уйдёт напрямую к Путину.
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