Госдума РФ проголосовала за немедленное направление президенту РФ обращения о признании «ДНР» и «ЛНР»

Госдума РФ на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту России обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР»).

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования.

Документ, внесенный депутатами от фракции «Единая Россия» Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановление от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость «ДНР» и «ЛНР».

Проект коммунистов набрал большее число голосов — 351, а инициатива фракции парламентского большинства — 310.

Отметим, что проект от Единой России был более «мягкий» и позволял «подвесить» вопрос на длительное время. Но дума проголосовала за более жёсткий вариант КПРФ. И теперь постановление уйдёт напрямую к Путину.