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Экс-премьер «ДНР» может получить должность в новой российской Думе

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Экс-премьер «ДНР» может получить должность в новой российской Думе

Пропутинская партия «Единая Россия» определилась с кандидатурами на должности первых заместителей и заместителей председателей комитетов Госдумы нового созыва.

Должность замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предлагается занять бывшему «премьер-министру» так называемой Донецкой народной республики Александру Бородаю, сообщает ТАСС.

В начале 2014 года Александр Бородай участвовал в спецоперации по незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. С марта 2014 года стал советником оккупационной администрации Крыма, Сергея «Гоблина» Аксенова. В следующем месяце, вместе со своим знакомым Игорем Гиркиным (Стрелковым) объявился в захваченном пророссийскими боевиками Славянске на востоке Украины, а еще спустя месяц, 16 мая 2014 года, был назначен «председателем совета министров ДНР». В августе 2014 года по собственному желанию подал в отставку с поста «председателя совета министров ДНР». В августе 2015 года возглавил созданный в России «Союз добровольцев Донбасса».

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Украинская генпрокуратура обвиняет Бородая по статьям уголовного кодекса о насильственном свержении власти, нарушении территориальной целостности страны и создании террористической организации. С июля 2014 он находится в санкционном списке США.

Госдума, ДНР, Александр Бородай
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