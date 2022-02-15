Кулеба заметил «тектонический сдвиг» в отношении Запада к Украине

Предоставление партнерами беспрецедентного объема вооружения для Вооруженных сил Украины — это тектонический сдвиг в отношении Запада к Украине, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«За последнее время Украина получила от партнеров беспрецедентный объем современного вооружения для нашей армии, причем речь идет не только об оружии, как таковом, прежде всего — это политический сигнал и что еще более важно — это тектонический сдвиг в отношении Запада к Украине. Вспомните 2014 год. Это, фактически, было табу — предоставить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от нападения России. Мы это табу сняли», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Он добавил, что предоставляя Украине усиленную политическую, военную и экономическую поддержку западный демократический мир доказывает, что считает Украину своей частью.

«Когда Украине угрожают — Запад будет стоять плечом к плечу с нами конкретными делами, и буквально в последние месяцы это было ярко доказано», — указал Кулеба.

Также министр поблагодарил Канаду на решение предоставить Украине дополнительную помощь по безопасности на сумму более 6 млн долларов.