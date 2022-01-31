Польша приняла решение передать Украине оружие

Власти Польши приняли решение передать Украине оборонительное вооружение. Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Принято решение передать украинской стороне оборонительное вооружение, вооружение, которое призвано служить обороне, а не нападению», — сказал он. «Мы готовы осуществить передачу в любое время», — добавил Солох, подчеркнув, что речь идет о «нескольких десятках тысяч штук боеприпасов».

По его словам, это решение было принято после консультаций президента Польши Анджея Дуды с правительством страны, партнерами в Украине и союзниками в ЕС и НАТО. «Мы говорим о материальной помощи в гуманитарном и военном смыслах», — подчеркнул Солох.

Отвечая на вопрос о деталях поставок, Солох отметил, что «это зависит от украинской стороны». «Детали сообщит Минобороны. Предложение передано украинской стороне. Мы ждем ответа», — добавил он.

«Гуманитарная помощь — это поставка средств на случай, например, эвакуации, средства для медицинской помощи», — указал Солох.