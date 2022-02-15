Войти
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО
евроинтеграция
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО
Лукашенко исключил войну с Украиной
соседи
Лукашенко исключил войну с Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Украина не признает независимость «ЛДНР»: Рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу

334
Украина не признает независимость «ЛДНР»: Рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу

Верховная рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно «ЛДНР». Украина не признает эти «самопровозглашенные республики».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение нардепов.

Нардепы приняли постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира по поводу непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрит два постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании «ЛДНР».

Читайте также: Рада ввела уголовное наказание за проявления антисемитизма

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает «ЛДНР». По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.

ООН, НАТО, Верховная Рада, ЛДНР
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 15 февраля 2022
Понедельник, 14 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016