Украина не признает независимость «ЛДНР»: Рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу

Верховная рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно «ЛДНР». Украина не признает эти «самопровозглашенные республики».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение нардепов.

Нардепы приняли постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира по поводу непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрит два постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании «ЛДНР».

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает «ЛДНР». По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.