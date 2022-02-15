Украина не признает независимость «ЛДНР»: Рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу

Верховная рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно «ЛДНР». Украина не признает эти «самопровозглашенные республики».
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение нардепов.
Нардепы приняли постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира по поводу непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, сегодня Госдума рассмотрит два постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании «ЛДНР».
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает «ЛДНР». По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016