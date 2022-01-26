Оборонную поддержку Украине уже предоставили США и 5 стран Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США, Великобританию, Польшу, Литву, Эстонию, Латвию и Чехию за выделение дополнительной оборонной поддержки для Вооруженных сил Украины.

«Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО, и действие ст.5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки и поддержки по безопасности наших Вооруженных сил», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Министр отметил, что эта поддержка делает переговорную позицию Украины значительно сильнее.

«Эта сила необходима именно для того, чтобы ее не пришлось применять», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины обратил внимание на то, что каждый партнер может помочь Украине по-своему.

«Кто-то — готовностью к скоординированному введению санкций против России. Кто-то усиливает украинское войско оружием и военным оборудованием. Кто-то укрепляет кибербезопасность. Кто-то помогает нам сохранять спокойствие и стабильность финансовой и экономической системы. Мы благодарны за поддержку партнеров в это время вызовов, но она будет напрасной, если мы, украинцы, не будем делать то же самое», — сказал Кулеба.