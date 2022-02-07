Украина получила от партнеров поддержку на $1,5 млрд и более тысячи тонн оружия

В последние недели и месяцы Украина получила от партнеров поддержку на 1,5 млрд долларов и более 1 тыс. тонн оборонного вооружения и военного оборудования, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы находимся на постоянной связи в партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасностную и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования — общий вес в более тысячу тонн», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Напомним, The Wall Street Journal сообщила, что США и неформальная коалиция из нескольких стран — членов НАТО создали «воздушный коридор» для поставок в Украину вооружений и боеприпасов по просьбе нашей страны.