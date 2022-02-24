Эрдоган осудил военную операцию России в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает неприемлемой военную операцию России в Украине, передает Anadolu.

По его словам, это шаг противоречит международному праву и является «тяжелым ударом по миру, спокойствию и стабильности в регионе».

«Я заявляю, что мы считаем неприемлемой военную операцию, начатую Россией против Украины, и отвергаем ее»., — сказал глава государства.