СМИ сообщают о расстреле «скорой помощи» и рейсового автобуса

Российские агрессоры расстреляли и взорвали машину скорой помощи, которая везла раненого возле Херсона. Погибли двое человек, один доставлен в больницу, сообщает «Суспильне».

«В нескольких километрах от Херсона российские военные расстреляли и взорвали машину скорой помощи, которая везла раненого. Водитель и раненый погибли, фельдшер в больнице», — написали они на своей странице Телеграм в субботу.

Также сообщается, что российские оккупанты расстреляли автобус возле села Волохов Яр в Харьковской области. Пять человек погибло, шестеро — ранены, сообщает «Громадське» со ссылкой на председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

«Оккупанты расстреляли рейсовый автобус вблизи села Волохов Яр в Харьковской области... 5 человек погибли, 6 — ранены. Все — жители Торецкой тергромады», — говорится в сообщении.