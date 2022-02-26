СМИ сообщают о расстреле «скорой помощи» и рейсового автобуса

Российские агрессоры расстреляли и взорвали машину скорой помощи, которая везла раненого возле Херсона. Погибли двое человек, один доставлен в больницу, сообщает «Суспильне».
«В нескольких километрах от Херсона российские военные расстреляли и взорвали машину скорой помощи, которая везла раненого. Водитель и раненый погибли, фельдшер в больнице», — написали они на своей странице Телеграм в субботу.
Также сообщается, что российские оккупанты расстреляли автобус возле села Волохов Яр в Харьковской области. Пять человек погибло, шестеро — ранены, сообщает «Громадське» со ссылкой на председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.
«Оккупанты расстреляли рейсовый автобус вблизи села Волохов Яр в Харьковской области... 5 человек погибли, 6 — ранены. Все — жители Торецкой тергромады», — говорится в сообщении.
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