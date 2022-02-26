ФРГ разрешила отправлять Украине немецкое оружие

ФРГ разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Ранее Германия отказывалась поставлять летальное оружие сама и не одобряла такие поставки через третьи страны.

До сих пор ФРГ одобрила лишь передачу 5 тыс. касок украинской армии.