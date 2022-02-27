В Украину доставили партию литовской военной помощи

Партия военной амуниции, скомплектованная в Литве по решению правительства, передана Украине. Об этом в воскресенье сообщило на своем сайте командование армии балтийской страны.
«Нами была организована успешно проведенная логистическая операция по доставке в Украину крупной партии автоматического оружия, боеприпасов и бронежилетов», — приводятся в сообщении слова командующего армией генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупишиса.
23 февраля кабинет министров Литвы сообщил, что из резерва правительства и структур, входящих в систему МВД, сформировано два пакета помощи — оружие и средства гражданской обороны общей стоимостью более €1,8 млн.
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