В ближайшие дни Украина получит от Литвы зенитно-ракетные комплексы Stinger

В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться», — сказала Шимоните на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в четверг.

Она также напомнила, что Европейский союз и трансатлантические союзники заявляют, что любые дальнейшие акты агрессии против Украины будут встречены обширными персональными и экономическими санкциями, которые сейчас разрабатываются.

«НАТО выступает единым фронтом, отвергло ультиматумы России, как заведомо не имеющие шансы на успех, и поддерживает главные принципы политики открытых дверей, а также суверенное право Украины или любой другой страны выбирать свои союзы. НАТО также подтвердило, что Россия не будет иметь право вето на внутренние решения и политики Альянса», — сказала Шимоните на пресс-конференции.

«ЕС и наши трансатлантические союзники ясно заявляют, что любые дальнейшие акты агрессии против нашего партнера, Украины, будут встречены обширными персональными и экономическими санкциями, которые сейчас разрабатываются», — добавила она.

Премьер Ливты подчеркнула, что НАТО в целом и каждая страна-член индивидуально должны противостоять открытому и циничному «буллингу» со стороны Кремля. «Мировой порядок, где некоторые сильные страны делили сферы влияния в темных кабинетах согласно секретным договоренностям, давно исчез и должен кануть в забвение», — указала Шимоните.