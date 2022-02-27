Украина формирует из иностранцев интернациональный легион

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения — Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.
«Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны», — говорится в обращении Зеленского к гражданам иностранных государств, стремящихся помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье утром.
В обращении отмечается, что украинцам хватает мужества защищать свою Родину, «однако это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы... против простых прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте».
«Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать плечо к плечу с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ», — проинформировал Зеленский.
Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям следует обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в каждом конкретном государстве (контактная информация — на сайте посольства).
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