В четырех штатах США запретят продажу российской водки из-за войны в Украине

Власти штатов Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания призвали магазины спиртного исключить из продажи продукцию российских брендов и произведенные в России напитки.

Губернатор Юты Спенсер Кокс издал указ, требующий такой меры от местного управления по контролю за алкогольными напитками, 26 февраля. Он назвал войну в Украине чудовищным нарушением прав человека и заявил, что штат в знак солидарности с Киевом откажется от поддержки российского бизнеса.

Документ об исключении российской продукции из ассортимента винных магазинов подписал и губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну.

По данным The Philadelphia Inquirer, совет Пенсильвании по сбыту спиртных напитков после письма губернатора Тома Вулфа выступил с такой же рекомендацией в адрес магазинов Fine Wine & Good Spirits. Вулф в своем послании регулятору попросил идентифицировать российскую продукцию в ассортименте этой сети и отказаться от ее сбыта «в знак солидарности и поддержки народу Украины и как выражение нашего общего отторжения к неспровоцированным действиям российского государства». Глава совета по сбыту алкоголя Тим Холден согласился, что мера оправданна «с учетом складывающего политико-экономического климата».

Губернатор Огайо Майк Девайн распорядился прекратить продажу водки «Русский стандарт», которая продается в штате под брендами Russian Standard Vodka и Green Mark Vodka.