США рассматривают введение санкций против российского Центробанка

США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России, окончательное решение еще не принято, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

«США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России», — сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято.

Власти РФ тем временем сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и обещают оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти РФ ведут работу над ответными санкциями.