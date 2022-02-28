Госдеп приостановил работу посольства США в Беларуси

Госдеп США приостановил работу посольства в Минске, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске, Беларусь», — говорится в сообщении. Также внешнеполитическое ведомство разрешило выехать части сотрудникам посольства США в России. Это касается тех, кто не работает «в чрезвычайной ситуации» и членов их семей.

Госдеп пояснил, что эти шаги предприняты из-за проблем с безопасностью, связанных с неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил на Украину".