Цена газа в Европе резко пошла вверх на санкциях против России

Цены на газ в Европе резко выросли на торгах в понедельник, 28 февраля. Стоимость апрельского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах взлетела на 36% и на максимуме составила €126,995 за МВт·ч, или более $1506 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару), свидетельствуют данные биржи ICE.
По данным на 09:13 по Киеву, стоимость газа скорректировалась до $1376. В пятницу контракт закрылся на уровне €93,147 за МВт·ч, или около $1100 за 1 тыс. куб. м.
Цены на газ растут на фоне введения «беспрецедентных» санкций против России: в выходные США и ЕС объявили, что отключают часть российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России.
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