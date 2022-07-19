Частные дома в Турции — восточное обаяние современного комфорта

Сегодня купить виллу в Турции не представляется проблемой как для зажиточных европейцев, так и для состоятельных украинцев или граждан СНГ. Такое жилье, особенно в курортных районах страны, может быть не только местом, где можно жить постоянно, периодически комфортно отдыхать или использовать его как опорную базу для путешествий по многочисленным достопримечательностям страны. Инвестиция в жилую недвижимость Турции — получение дохода от сдачи виллы в аренду или прибыли от ее перепродажи в размерах до 12 и до 40 % соответственно.
Один из плюсов в том, что дома в Турции цены и качество по-хорошему не соответствуют друг другу в пользу покупателя. Отменное качество работ турецких строителей известно всему миру, а стоимость построенных ими вилл в других странах в разы выше. Кроме этого, купить жилье в Турции выгодно, так как:
Цена жилой недвижимости в Турции в течение последних 15 лет неуклонно растет, и имеет положительные долгосрочные прогнозы.
В агентстве Hayat Estate, с представительствами в 15 странах мира и головным офисом в Киеве, будущих владельцев домов ожидает:
Виллы в Турции от Hayat Estate — воплощение мечты в реальность!