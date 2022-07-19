Частные дома в Турции — восточное обаяние современного комфорта

Сегодня купить виллу в Турции не представляется проблемой как для зажиточных европейцев, так и для состоятельных украинцев или граждан СНГ. Такое жилье, особенно в курортных районах страны, может быть не только местом, где можно жить постоянно, периодически комфортно отдыхать или использовать его как опорную базу для путешествий по многочисленным достопримечательностям страны. Инвестиция в жилую недвижимость Турции — получение дохода от сдачи виллы в аренду или прибыли от ее перепродажи в размерах до 12 и до 40 % соответственно.

Плюсы жилой турецкой недвижимости

Один из плюсов в том, что дома в Турции цены и качество по-хорошему не соответствуют друг другу в пользу покупателя. Отменное качество работ турецких строителей известно всему миру, а стоимость построенных ими вилл в других странах в разы выше. Кроме этого, купить жилье в Турции выгодно, так как:

налог на недвижимую собственность — 0,2 % в год;

ежемесячные коммунальные расходы невысоки;

предоставляется вид на жительство и право на получение гражданства.

Цена жилой недвижимости в Турции в течение последних 15 лет неуклонно растет, и имеет положительные долгосрочные прогнозы.

Преимущества покупки дома в Турции в Hayat Estate

В агентстве Hayat Estate, с представительствами в 15 странах мира и головным офисом в Киеве, будущих владельцев домов ожидает:

огромный выбор жилья во всех регионах Турции;

возможность просмотра виллы в онлайн-режиме;

быстрое оформление документов «под ключ» и без комиссии на жилье от застройщика;

услуги по поиску арендаторов и надзору (управлению) недвижимостью;

экспертность и европейские стандарты обслуживания.

Виллы в Турции от Hayat Estate — воплощение мечты в реальность!