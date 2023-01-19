Металлочерепица: важно знать, что покупаешь

Металлочерепицу по праву называют самым современным и востребованным материалом, который используют для облицовочных работ кровельного типа. Представляет собой листы рельефного типа, выполненные из оцинкованной стали. Материал имеет полимерное покрытие, что увеличивает его эксплуатационный срок. Если вы планируете купить металлочерепицу высокого качества, заходите по ссылке https://a-profile.kz/products/metallocherepica/ и получите товар от производителя.

Для каких задач используется материал?

Благодаря производству металлочерепицы из профилированной стали со специальным полимерным покрытием, она может быть использована на территориях с различными климатическими условиями.

Металлочерепица применяется в качестве кровельного покрытия разных объектов:

коттеджа;

частного дома;

виллы;

особняка;

базы отдыха;

магазина;

музея;

банка.

Достаточно только подобрать материал в соответствии со своими требованиями и поставленными задачами.

Почему металлочерепица так хороша?

Главные преимущества материала:

1. Эстетичность внешнего вида. Металлочерепица отлично имитирует классику ― керамическую черепицу. Такой объект выглядит весьма солидно и респектабельно. Если вы хотите подчеркнуть индивидуальность стиля, возможно подобрать необычный вариант цветового решения. Или же купить материал с оригинальным профилем.

2. Качество, проверенное годами. Такие конструкции отличаются высокими показателями надежности.

3. Незначительный вес. За счет небольшого веса материал можно легко перемещать с места на место, делать обрешетку. Также при использовании металлочерепицы нет необходимости в усилении фундамента. Это позволяет несколько сэкономить.

4. Оперативный монтаж. Причем он становится беспроблемным. Ведь монтажные работы вполне реально выполнить самостоятельно. Никаких особых навыков не нужно.

5. Выгодная цена. Особенно, если покупать материал у проверенных компаний.

6. Разнообразие вариантов. Вы сможете подобрать самые разные вариации материала для решения конкретной задачи.

Кратко о свойствах металлочерепицы

Металлочерепица обладает отменными свойствами, что делают ее незаменимой в строительной сфере. Главными из них считаются:

устойчивость к перепадам температуры;

длительный эксплуатационный срок;

герметичность;

широкая цветовая гамма;

экологическая безопасность;

огнеустойчивость.

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Финансовый аспект

Стоимость металлочерепицы указана в каталоге. Она зависит от нескольких критериев:

типа конструкции;

цветового решения;

количества единиц.

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