Заборона на виїзд з України також поширюється на непридатних до військової служби

Нещодавно ухвалена заборона на виїзд з країни українських держслужбовців, окрім відряджень, поширюється також на осіб, непридатних до військової служби.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформують Економічні новини.
За словами Демченка, заборона стосується як чоловіків, так і жінок.
Рада національної безпеки і оборони України заборонила державним службовцям виїжджати за межі країни під час воєнного стану, за винятком офіційних відряджень, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 23 січня.
За умовами воєнного стану, українським чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі країни під час війни, за винятком випадків, коли вони отримують спеціальні дозволи від уряду.
Деякі українські державні службовці та бізнесмени регулярно порушують цю систему і обходять обмеження.
Заборона на виїзд державних службовців за кордон виникла після скандалу навколо Олексія Симоненка, заступника генерального прокурора.
Згідно з розслідуванням інтернет-видання “Українська правда”, у грудні-січні Симоненко їздив на відпочинок до Іспанії на автомобілі “Мерседес”, що належить львівському бізнесмену Григорію Козловському.
Симоненко має сумнівне минуле і звинувачується у блокуванні корупційних справ.
Також повідомляється, що чиновник допоміг закрити справу про хабарництво проти заступника голови штабу Зеленського Олега Татарова, підписавши наказ про передачу її з незалежного Національного антикорупційного бюро України до підконтрольної президенту Служби безпеки України.
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