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Reuters: Війна росії проти України прискорить перехід світу до відновлюваних джерел енергії

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Війна росії проти України чинитиме тиск на довгостроковий попит на енергію та прискорить перехід світу до відновлюваних джерел енергії та низьковуглецевої енергетики, прогнозує транснаціональна нафтогазова компанія BP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму огляді Energy Outlook на 2023 рік компанія BP Plc заявила, що війна рф проти України уповільнить світову економічну активність до 2035 року приблизно на 3% порівняно з торішнім прогнозом через більш високі ціни на продукти харчування та енергоносії, а також зниження торгової активності.

BP знизила свій прогноз попиту на нафту та газ у 2035 році на 5% та 6% відповідно у своєму базовому прогнозному сценарії, заснованому на поточних планах уряду щодо переходу до енергетики. Зміни стосуватимуться в основному Європи та Азії, які значною мірою залежать від імпорту енергоресурсів.

Згідно з трьома сценаріями BP, пік світового попиту на енергію припадає на період з кінця 2020-х по 2035 рік. Генеральний директор BP Бернард Луні прагне швидкого розвитку бізнесу компанії в галузі відновлюваних джерел енергії та скорочення видобутку нафти та газу до 2030 року.

росія є великим експортером енергоносіїв та інших товарів. Але глобальні торгові шляхи енергоносіїв різко змінилися після початку війни, особливо після того, як москва припинила експорт більшої частини свого газу до сусідньої Європи, а Європа заборонила імпорт російської нафти.

Водночас зростання світових цін на енергоносії минулого року спонукало уряди прискорити внутрішнє виробництво енергії, включаючи атомну енергію, відновлювані джерела енергії, гідроенергетику та вугілля.

Загалом BP очікує, що споживання первинної енергії у 2035 році буде нижчим на 2% порівняно з торішнім прогнозом, при цьому половина зниження буде пов'язана з підвищенням енергоефективності, а половина - зі зниженням економічної активності.

"Підвищення уваги до енергетичної безпеки в результаті російсько-української війни може прискорити енергетичний перехід, оскільки країни прагнуть розширити доступ до енергії, що виробляється всередині країни, більша частина якої, ймовірно, надходитиме з відновлюваних джерел енергії та інших невикопних видів палива", - йдеться у повідомленні. у звіті головного економіста ВР Спенсера Дейла.

Згідно з трьома сценаріями BP, попит на нафту почне швидко знижуватися після 2030 року, але продовжить відігравати важливу роль у глобальній енергетичній системі, при цьому до 2035 року світовий попит впаде до 70-80 млн барелів на добу в порівнянні з сьогоднішнім споживанням близько 100 млн барелів. на добу.

Викиди вуглецю в 2030 році за основним сценарієм ВР на 3,7% нижче, ніж у попередньому прогнозі. У цьому сценарії пік глобальних викидів вуглецю припадає на 2020-і роки і приблизно до 2050 року буде приблизно на 30% нижче за рівень 2019 року.

BP, енергія
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