Резніков: Україні потрібні далекобійні ракети, які змусять ворога програти

Україні потрібні далекобійні ракети, які не дадуть ворогу забезпечувати оборону і змусять його програти, та готова координувати цілі з партнерами.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії, передає кореспондент Укрінформу.
«Успіх України на полі бою – це ваш успіх також. Ми очікуємо, що цей рік принесе нові можливості… Щоб перемогти, нам треба захопити стратегічну ініціативу», - заявив міністр.
Зокрема він закликав партнерів допомогти зі встановленням протиракетної оборони якомога швидше. У цьому контексті Резніков наголосив на бажанні отримати Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.
«Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами», - підкреслив Резніков.
Крім того, міністр наголосив на потребі України в танках і бронетехніці та подякував партнерам за рішення щодо їх постачання на останній зустрічі в Рамштайні. За його словами, це дозволить створити броньований кулак для прориву російської оборони.
Наостанок Резніков зауважив, що є необхідність і в збільшенні кількості артилерії та снарядів і зброї, здатної перевершити і знищити засоби радіоелектронної боротьби і ППО росії, які вона має попри санкції.
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