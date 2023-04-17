Резніков: Загальні втрати України у війні значно менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині

Загальні втрати України у війні з росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю La Razon.

Він зазначив, що Україна зазнає втрат, оскільки змушена захищатися від агресора. Проте, за словами глава Міноборони, "вони критично менші за російські".

"Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині. Це те, що наша головна мета - зберегти життя наших солдатів, а Росія використовує їх як гарматне м’ясо", - сказав Резніков.

Він додав, що росія веде війну за тактикою "м'ясорубки". Тому тільки у Бахмуті москва, як зазначив міністр, втрачає щодня 500 осіб убитими та пораненими.

"Це варварство. Рік тому вони використовували 60 тисяч артилерійських снарядів на день, сьогодні - 20 тисяч. У них також є проблеми з постачанням, і тому вони використовують іранські безпілотники проти нас. Це зброя терористів проти мирного населення", - наголосив Резніков.

Варто зазначити, що, за останніми даними, внаслідок низки землетрусів у Туреччині загинули понад 50 тисяч осіб. Також наголосимо, що загальними втратами у війні називають кількість поранених та загиблих військових.