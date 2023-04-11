Резніков розповів, скільки потрібно часу на розмінування України

Для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спільної прес-конференції з в.о. міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

За його словами, Україні необхідні мінімум 5 000 фахівців, які будуть розмінуванням території. Він взяв за приклад Хорватію, де війна закінчилась 28 років тому, однак і зараз частина територій країни замінована.

"Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв.км. А у нас війна ще триває. Якщо рухатися темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років”, - сказав Резніков.

Міністр оборони зауважив, що даний процес можна прискорити використовуючи сучасні технології. Він також розповів, що Данія також надає обладнання для розмінування.