ПФУ: За певних умов чоловікам зараховують у стаж період догляду за дитиною

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсійних виплат в Україні, можна докупити, а за певних умов чоловікам зараховують у стаж період догляду за дитиною.
"Апостроф" розповідає, чи зараховується до стажу чоловіків час догляду за малолітньою дитиною і як це відбувається.
За інформацією Пенсійного фонду, до страхового стажу включаються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісячно сплачено страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску. Дізнатися про це можна на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Таким чином, період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути віднесений до страхового стажу, якщо інформація про факт догляду була надана органами соцзахисту до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.
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