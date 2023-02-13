Мода на кеди Converse повертається?

Мода нестабільна та мінлива. Сезон за сезоном змінюються лідери на світових подіумах, але дещо залишається постійним. Для любителів якості, зручності та стилю кеди Converse all star – одна з улюблених пар у взуттєвій шафі.

Прихильники цього виду взуття виграють по всіх напрямках, адже кеди воістину універсальні. І, що важливо, носити їх можна цілий рік. Навіть у морози до -20°С та в дощі. З технологією GORE-TEX, яка застосовується в зимових моделях, мрії шанувальників бренду стали реальністю.

Можна сміливо сказати, що мода на конверси безсмертна. Цей всесвітньо відомий бренд ще в 19 столітті підкорив серця шанувальників спортивного стилю та професійних спортсменів, а з часом поступово завоював уми зірок шоу-бізнесу та людей різних професій.

Чому кеди не виходять із моди?

Популярність обумовлена зручністю: спортивне, м'яке, але добре тримає ногу взуття просто не може не стати улюбленцем. За нашого неймовірно швидкого темпу життя, коли ми постійно поспішаємо в спробах все встигнути, комфортне взуття – маст хев.

Конверси ідеально підходять на кожен день, чи він робочий, чи вихідний. І ось чому:

Перша та головна перевага перед іншим взуттям – зносостійкість. У цих Converse підошва зроблена з декількох шарів вулканізованої гуми, а верхня частина - зі шкіри. Усередині використовуються повітропроникні матеріали. Виробник гарантує, що підійшла непромокальна і не ковзає. Термін носіння становить не менше 3 років. Зверніть увагу на ці характеристики перед покупкою. Вибирайте брендові кеди від виробника, а не жалюгідні підробки.

Кеди за рахунок використання натуральних матеріалів та добре опрацьованого дизайну не можуть ніде давити чи натирати ногу, як, наприклад, туфлі. Максимум комфорту в носінні.

Зовнішній вигляд, майже незмінний ще з часів винаходу, оригінальний і заслуговує на особливу увагу.

Другий момент, чому кеди Converse all star не втрачають актуальності – поєднання з одягом усіх стилів та видів. Коли буває складно підібрати ідеальне взуття під улюблений діловий чи кежуал костюм, сукню, спідницю чи зухвалі рвані джинси, а вже час вибігати з дому у справах – Конверси рятують ситуацію.

Легке та стильне рішення для чоловіків, жінок і навіть дітей. Адже так приємно розуміти, що більше не доведеться витрачати багато часу і сил на підбір взуття до вбрання. Потрібно лише зазирнути на взуттєві полиці, вибрати з колекції відповідну за кольором модель – і можна сміливо рушати назустріч новим перемогам і з впевненістю в собі підкорювати цей мінливий світ.