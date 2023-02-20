МОЗ планує розширити перелік використання е-рецепта

В Україні низку лікарських препаратів, зокрема й антибіотики, можна придбати за електронним рецептом. З весни перелік використання е-рецепта планують розширити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
Електронний рецепт поширюється на зареєстровані в Україні ліки, які продаються лише з дозволу чи поради лікаря за власні кошти пацієнта.
До цього переліку належать:
У МОЗ попереджають, що низка деяких звичних для українців ліків, наприклад проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть продаватися в аптеках лише за наявності е-рецепта.
Навесні цього року в Україні електронний рецепт розширять на всі рецептурні ліки.
Зазначається, що отримати електронний рецепт можна незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Важливо, аби пацієнт був зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я. Це може зробити будь-який лікар державних чи приватних клінік.
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