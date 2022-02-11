В Украине по е-рецепту будут продавать не только антибиотики

После введения электронного рецепта на антибиотики такой рецепт будет введен на наркотические и все рецептурные препараты, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«После запуска е-рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск таких рецептов на наркотические и все рецептурные препараты», — сказала она на брифинге в пятницу.

Карчевич напомнила, что с апреля все антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии е-рецепта.