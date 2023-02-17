МОЗ: Відпуск лікарських засобів за е-рецептом розпочнеться весною

З весни відпуск всіх рецептурних засобів здійснюватиметься за е-рецептом. Керівники медичних та аптечних закладів повинні до 31 березня подбати про підключення до національної електронної системи охорони здоровʼя, щоб мати можливість формувати е-рецепти для пацієнтів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), передає Укрінформ.

«Для реєстрації медичного закладу, аптеки чи лікаря-ФОП в ЕСОЗ передусім необхідно обрати медичну інформаційну систему (МІС) – це спеціальні програмні забезпечення, які розробляються українськими компаніями та забезпечують внесення даних в ЕСОЗ. Сьогодні таких систем є понад 30, кожна з них успішно пройшла тестування відповідності технічним вимогам та вимогам захисту, установленим державою. На сьогодні оператори МІС вже обслуговують десятки тисяч державних, комунальних та приватних медичних установ й аптек. А тому готові супроводжувати увесь процес реєстрації закладу в ЕСОЗ, щоб цифровізація закладу пройшла в комфортних умовах для всіх учасників», - сказала заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.

Зазначається, що із розширенням е-рецепта на всі рецептурні препарати МОЗ не лише посилює контроль за відпуском цих ліків в аптеках, а й оптимізує процес їх призначення, робить його більш прозорим та ефективним.

Механізм виписування е-рецептів уже знайомий лікарям та фармацевтам, які працюють із електронними рецептами у рамках програми реімбурсації «Доступні ліки», а також призначають пацієнтам антибіотики чи препарати знеболення. Разом із тим він також буде простим і зрозумілим для тих, хто тільки починає роботу з електронною системою охорони здоровʼя. Для цього на платформі Академії НСЗУ та МІС завжди доступні відповідні навчальні матеріали.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікар-ФОП. І для цього закладу не потрібно укладати договір з НСЗУ.

Завдяки доступу до єдиної електронної картки пацієнта лікар зможе відстежувати історію хвороби пацієнта, його супутні захворювання, прийом інших медикаментів та інші клінічні дані, необхідні для його подальшого лікування. Це суттєво спростить та водночас розширить можливості для збору анамнезу, а з часом – дозволить відстежувати результати лікування та за потреби створювати план лікування пацієнта. А фармацевт, своєю чергою, зможе відпустити рецептурні ліки пацієнтові кількома «кліками». Окрім іншого, це дозволить спростити та повністю автоматизувати регулярну звітність в аптеці.

У МОЗ також наголосили, що в умовах воєнного стану рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.