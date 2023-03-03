Данілов: путін не зможе втягнути лукашенка у війну з Україною

Президент рф володимир путін хоче втягнути збройні сили білорусі у війну проти України, але очільник країни олександр лукашенко розуміє наслідки цього кроку і не піддається.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
"Попри те, що путін постійно хоче його (лукашенка, - ред.) умовно "згвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні рф рішення, лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб путіну це вдалося", - відзначив Данілов.
На його думку, у білорусів немає ніякого бажання воювати проти українців, а Україна це належно оцінює та й собі не планує військових операцій проти білорусі.
"Для нас це (відкриття фронту проти білорусі, - ред.) дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми на сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з рф. Я б відокремлював білоруський народ від білоруської влади. Багато білорусів воюють на нашому боці й ми за це їм вдячні", - нагадав Данілов.
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