ISW: рф немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута

Армія рф, мабуть, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Військові експерти звернули увагу на заяву засновника пвк вагнер євгена пригожина, що міноборони рф використало його бійців, аби виснажити ЗСУ у Бахмуті, а потім може відмовитися від їхніх послуг там.

Як зазначають у ISW, не виявлено жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута.

Більшість російських підрозділів, що спостерігаються на Донбасі, вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ПДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що у разі захоплення Бахмута наступ рф у цьому напрямку завершиться.