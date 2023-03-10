Кондратюк: Завдання держав ЄС та України повернути усіх українських дітей, яких незаконно вивезли до росії

Спільне завдання держав Європейського союзу та країни повернути усіх українських дітей, яких незаконно вивезли до росії.
Про це 9 березня заявила Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради, йдеться у повідомленні пресслужби апарату законодавчого органу.
Представниця українського парламенту зробила відповідну заяву після зустрічі з делегацію депутатів Національної ради Словаччини на чолі з Монікою Козеловою. У ній вона вказала, що дуже важливо повернути українських дітей додому. Європейський Союз відіграє чи неосновне значення у цьому процесі.
Кондратюк оголосила дані статистик щодо депортованих дітей, яких викрили російські загарбники. Згідно з останніми верифікованою інформацією, яку встановив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, росія викрала та вивезла з території України до рф 16 226 дітей.
Дітей з України на території рф примусово всиновлюють, змушують назавжди відмовлятися від української ідентичності. Віцеспікерка наголосила, що для депутатів обох парламентів дуже важливо, щоб усі українські діти були повернуті додому з російської неволі.
Кондратюк також розповіла, що Моніка Козелова привезла до України власноруч написану картину "Маленький принц". Ця робота присвячена українським дітям.
"Діти, викрадені росією, носять синьо-жовтий шеврон у своїх серцях, як Маленький принц на цій картині", – зазначила Кондратюк.
Учасники зустрічі обговорили створення Міжнародного спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії та виплати відповідних репарацій Україні. Усі погодилися, що процес щодо відповідальності росіян потрібно прискорити.
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