Генштаб ЗСУ: росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно

росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з дослідженням NASA Harvest рф вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.
Газета Financial Times опублікувала розслідування, де на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим з території Запорізької області українським зерном.
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