Генштаб ЗСУ: росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно

росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з дослідженням NASA Harvest рф вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.

Газета Financial Times опублікувала розслідування, де на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим з території Запорізької області українським зерном.