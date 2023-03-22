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The New York Times: Китай продав рф безпілотників на суму понад 12 мільйонів доларів

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З початку повномаштабного вторгнення росії в Україну Китай продав у рф безпілотників та комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Ці продажі йшли через Казахстан, Пакистан і білорусь.

У військовому та економічному відношенні Пекін стас дуже важливою опорою для росії у її військових зусиллях. рф змогла налагодити масові поставки безпілотників з Китаю, пише The New York Times.

Загалом, майже 70 китайських експортерів продали в росію 26 різних марок китайських безпілотників після початку війни. Другим за величиною проданим брендом був Autel, китайський виробник дронів з дочірніми компаніями в США, Німеччині та Італії.

Остання партія безпілотників, вартістю у 2 мільйони доларів, була відвантажена до рф в лютому 2023 року.

Видання зазначає, що в цій війні безпілотники на полі бою є такими ж важливими, як і артснаряди, тому їх безперебійні поставки можуть стати довгостроковою перевагою для російських військ.

Китайські компанії, що постачають до росії, іноді використовують ланцюги компаній-посередників, які можуть включати більше десятка фірм.

Минулого місяця адміністрація Байдена пообіцяла розправитися з компаніями, які продають технології в росію в рамках своїх зусиль щодо припинення війни країни проти України. Проте, потік китайських безпілотників до країни показує, що зробити це буде вкрай важко.

Китай, The New York Times
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