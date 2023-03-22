The New York Times: Китай продав рф безпілотників на суму понад 12 мільйонів доларів

З початку повномаштабного вторгнення росії в Україну Китай продав у рф безпілотників та комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Ці продажі йшли через Казахстан, Пакистан і білорусь.
У військовому та економічному відношенні Пекін стас дуже важливою опорою для росії у її військових зусиллях. рф змогла налагодити масові поставки безпілотників з Китаю, пише The New York Times.
Загалом, майже 70 китайських експортерів продали в росію 26 різних марок китайських безпілотників після початку війни. Другим за величиною проданим брендом був Autel, китайський виробник дронів з дочірніми компаніями в США, Німеччині та Італії.
Остання партія безпілотників, вартістю у 2 мільйони доларів, була відвантажена до рф в лютому 2023 року.
Видання зазначає, що в цій війні безпілотники на полі бою є такими ж важливими, як і артснаряди, тому їх безперебійні поставки можуть стати довгостроковою перевагою для російських військ.
Китайські компанії, що постачають до росії, іноді використовують ланцюги компаній-посередників, які можуть включати більше десятка фірм.
Минулого місяця адміністрація Байдена пообіцяла розправитися з компаніями, які продають технології в росію в рамках своїх зусиль щодо припинення війни країни проти України. Проте, потік китайських безпілотників до країни показує, що зробити це буде вкрай важко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023