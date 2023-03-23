Фінська ігрова компанія заблокує доступ до ігор для геймерів із росії та білорусі

Фінська ігрова компанія Supercell заблокує доступ для геймерів із росії та білорусі низки ігор.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Таке рішення прийняли через розв'язану росією війну проти України.

Раніше, в березні минулого року компанія закрила російським та білоруським гравцям доступ до гри Clash of Clans. Також Supercell видалила свої ігри з російських App Store і Google Play і перестала випускати для них оновлення. Однак, можливість грати все ще залишалася.

У березні цього року Clash of Clans перестала запускатися в рф і білорусі без VPN. Наращі з'явилася офіційна заява про блокування. Однак у повідомленні Supercell не уточнюється, як воно буде здійснюватися - відразу або поступово.