ФБР вербує росіян через соціальні мережі

ФБР почало використовувати соціальні мережі, щоб збільшити можливості для вербування росіян та збору розвідувальних даних. Це може допомогти США протистояти агресії рф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
У Facebook та Twitter розмістили відео, в якому слухачів закликають допомагати ФБР протидіяти кремлю.
"Схоже, ФБР запустило свою програму у соціальних мережах у лютому, намагаючись спонукати росіян відмовитися від підтримки агресії Кремля та російського диктатора володимира путіна", - йдеться у матеріалі.
Колишній глава резидентури ЦРУ у москві Ден Хоффман сказав, що повідомлення у соціальних мережах було різким і воно може допомогти ФБР та країні протистояти російській агресії.
"ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Воно намагається закинути широку мережу та отримати велику віддачу, залучаючи більше потенційних кандидатів для шпигунства на користь США", - сказала колишній офіцер розвідки Управління військової розвідки з російської доктрини та стратегії Ребека Кофлер.
Нагадаємо, що Сполучені Штати планують обмежити можливість використання продуктів російської компанії із кібербезпеки "Лабораторія Касперського".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023