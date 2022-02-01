ФБР считает Китай наибольшей угрозой для экономики США

Китай представляет для США наибольшую угрозу в сфере экономической безопасности и инноваций, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
«Если суммировать то, что видно из наших расследований, более двух тысяч из которых посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, то окажется, что ни одна страна не представляет более явной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай. Правительство Китая крадет ошеломляющие объемы информации и наносит серьезный, уничтожающий рабочие места ущерб в широком спектре отраслей», — сказал Рэй, выступая в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Текст его речи опубликован на сайте ФБР.
Глава ФБР подчеркнул, что ФБР вынуждено открывать новые дела «для противодействия разведывательным операциям» Китая почти каждые 12 часов. В качестве примера он привел действия сети хакеров КНР и проведение атак на компьютерные системы.
Рэй добавил, что угроза, якобы исходящая от Китая, «вышла на новый уровень».
«Стала более наглой, наносит больше вреда, чем когда-либо раньше, и поэтому крайне необходимо сосредоточиться на этой угрозе», — отметил глава ведомства.
При этом директор ФБР подчеркнул, что в своей речи имеет в виду правительство Китая, а не китайский народ.
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