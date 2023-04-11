Генштаб: росіяни посилюють окупаційні заходи щодо місцевого населення на тимчасово захоплених територіях України

росіяни посилюють окупаційні та контррозвідувальні заходи щодо місцевого населення на тимчасово захоплених територіях України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області та навколо міста збільшилася кількість блокпостів та патрулів", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок увечері.

Як повідомляється, аналогічна ситуація склалася в місті Токмаку Запорізької області. "Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам".