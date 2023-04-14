До списку міжнародних спонсорів війни потрапив популярний в Україні виробник смартфонів

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести китайську компанію Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни. Вона продовжує свою роботу у росії, незважаючи на агресію проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що компанія не просто продовжила свою роботу в росії після повномасштабного вторгнення, але і досі залишається лідером з продажу смартфонів у державі-терористі", - сказано в повідомленні агентства.
Там зазначають, що з 2018 року і до сьогодні китайська компанія є лідером з продажу в росії. Вона має велику мережу офіційних магазинів на території країни-агресора.
При цьому, за даними НАЗК, поки росіяни завдавали ударів по Україні, Xiaomi збільшила свої поставки в росію на 39% у третьому кварталі 2022 року.
"Зараз компанія активно відновлює набір персоналу у свої російські офіси і оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це прямо свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію росії проти України", - додають в агентстві.
Тепер компанію внесуть до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
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