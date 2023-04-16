Генштаб ЗСУ: Через втрати росіяни зменшують кількість особового складу в підрозділах

Армія рф продовжує зазнавати суттєвих втрат в Україні, що змушує російське військове керівництво вишукувати нетрадиційні способи поповнення бойових підрозділів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Міністром оборони російської федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня", - йдеться в ранковому зведенні в неділю.
Також відзначається зменшення кількості особового складу в підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. У Генштабі ЗСУ це пов'язують із постійним відправленням у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.
"Нещодавно в інформаційному просторі з'явився відкритий лист від терористичної організації "пвк вагнер" із таким "запрошенням" до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут", - йдеться в повідомленні.
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