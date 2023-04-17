У ПФУ розповіли, кому потрібно звернутися для перепризначення субсидій на неопалювальний

Субсидії на неопалювальний сезон в Україні перепризначаються автоматично. Але є категорії українців, якім необхідно звернутися в Пенсійний фонд (ПФУ), надавши заяву та декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), - представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію", - йдеться в повідомленні.

Кому потрібно подати заяву та декларацію?

На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Куди та як подати документи?

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим: