російські військові та "вагнерівці" перекладають один на одного відповідальність за тактичні прорахунки

російські військові та "вагнерівці" шукають винних у відсутності перемог на війні проти України. Відповідальність за тактичні прорахунки та втрати вони перекладають один на одного.
Про це пише Генштаб у зведенні.
"В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями зс рф та найманцями пвк "вагнер", яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є мертві з обох сторін", – йдеться у повідомленні.
У загарбників великі втрати. Всі лікарні на тимчасово захопленій території переповнені пораненими. росіяни змушені використовувати навчальні заклади.
"У населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий госпіталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев'язувальних матеріалів", – вказали у Генштабі.
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