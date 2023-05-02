Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сформулював, чому українці вважають, що росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах.

"Тому що

1. Там, де доля України перетинається з росією, - це завжди історія мільйонів жертв, убивств і страждань. Усе, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд.

2. Протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України - мови, культури, історії.

3. Ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології "руского міра".

4. "Остаточне вирішення" українського питання - це не що інше, як національна ідея росії.

5. Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім", - написав він у понеділок у фейсбуці.

"Тому що росія - це: