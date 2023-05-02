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Данілов сформулював, чому українці вважають, що росія має зникнути

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сформулював, чому українці вважають, що росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах.

"Тому що

  • 1. Там, де доля України перетинається з росією, - це завжди історія мільйонів жертв, убивств і страждань. Усе, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд.
  • 2. Протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України - мови, культури, історії.
  • 3. Ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології "руского міра".
  • 4. "Остаточне вирішення" українського питання - це не що інше, як національна ідея росії.
  • 5. Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім", - написав він у понеділок у фейсбуці.

"Тому що росія - це:

  • 1. Територія всеосяжного рабства і насильства як норми.
  • 2. Домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги.
  • 3. Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки перебуваючи по коліна у своїй або чужій крові.
  • 4. Те, що не реформується і не лікується.
  • 5. Рабство як норма, свобода як відхилення.
  • 6. "Еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості.
  • 7. Керманичі з психічними розладами - комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування.
  • 8. Поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу.
  • 9. Знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам'яті історія про спротив колонізації та зросійщенню.
  • 10. Колективна відповідальність і вина за злочини путінізму проти України", - написав також секретар РНБО України.
Данілов, росія
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