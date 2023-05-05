ЦНС: На окупованих територіях дітей віком від 14 років змушують отримувати паспорти рф

росіяни почали примусово паспортизувати дітей на тимчасово окупованих територіях та погрожують батькам позбавленням прав. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що окупанти змушують отримувати паспорти рф дітей віком від 14 років.
В іншому випадку батькам загрожує штраф, а надалі загарбники погрожують їм позбавленням батьківських прав, пише ЦНС.
Зауважується, що окупанти записують всіх дітей, які народилися в окупації після 30 вересня 2022 року, як "громадян рф".
У такий спосіб росіяни "штучно нарощують паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, аби "виправдати" окупацію регіону", резюмує Центр спротиву.
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