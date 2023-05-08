Данілов: На країну-агресорку росію неминуче, чекає крах

На країну-агресорку росію, неминуче, чекає крах. Зокрема, найбільша геополітична катастрофа, про яку казав російський диктатор володимир путін, виявилась прогнозом, а не фактом.

Таку думку висловив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у Twitter.

"Найбільша геополітична катастрофа, про яку казав путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна!", – йдеться у дописі.