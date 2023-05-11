Генштаб ЗСУ: росіяни в Енергодарі повністю розграбували усі міські медичні установи

російські окупанти під приводом евакуації жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Там, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи. Медичне обладнання міста вони вивезли до тимчасово захопленого Сімферополя.
Крім того, в місті повністю розграбовані усі підприємства, які перебувають у промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.
Нагадаємо, Енергоатом отримав інформацію про те, що окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Енергодара, близько 3100 людей.
У місті вороги також посилили перевірки жителів.
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