Шольц: Агресивна війна росії зблизила Європейський Союз та Україну як ніколи раніше

Війна в Україні ясно показала, що країна є «частиною нашої європейської сім'ї», заявив у неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії нагородження президента Володимира Зеленського за заслуги європейської єдності, передає УНН.

«По всій Європі війна закріпила одне чітке усвідомлення: Україна є частиною нашої європейської родини», — сказав Шольц на церемонії вручення премії Карла Великого в німецькому місті Аахен, на якій був присутній Зеленський.

«Агресивна війна росії зблизила Європейський Союз та Україну як ніколи раніше», — додав Шольц.

Президент Зеленський прибув до західнонімецької землі Північний Рейн-Вестфалія, щоб отримати престижну премію Карла Великого. За інформацією dpa, Зеленського супроводжував канцлер Німеччини Олаф Шольц, а перед церемонією у місті Аахен його привітав прем'єр-міністр місцевої землі Хендрік Вюст.

«Герой Європи й великий борець за свободу — ласкаво просимо до Північного Рейну-Вестфалії», — написав Вюст у Twitter.

Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький будуть серед тих, хто виступить на церемонії в мерії Аахена пізніше в неділю.